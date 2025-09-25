Стерлинг не захотел перейти в "Баварию"
На исходе летнего трансферного окна вингер "Челси" Рахим Стерлинг отказался от перехода в немецкую "Баварию".
Стерлинг с самого начала лета знал, что не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, но все равно не покинул лондонский клуб.
При этом у Стерлинга было несколько вариантов, включая "Баварию", чей наставник Венсан Компани играл бок о бок с Рахимом за "Манчестер Сити".
"Бавария" сделала запрос насчет Стерлинга во время переговоров с "Челси" по аренде нападающего Николаса Джексона, однако 30-летний англичанин отказался перевозить свою семью в Германию, сообщает The Athletic.
Таким образом, минимум до января Стерлинг остался без игровой практики. Рахим продолжит тренироваться отдельно от первой команды "Челси", продолжая получать свыше 300,000 фунтов в неделю.
25.09.2025 12:00
На куй идти в Мюнхен, когда можно доить синию помойку, стерлядь знает свое дело, как и педик88.
Рановато ему ещё на повышение. Для его карьеры будет лучше остаться в Челси до конца контракта и спокойно развиваться.
