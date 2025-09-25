Стерлинг не захотел перейти в "Баварию"

На исходе летнего трансферного окна вингер "Челси" Рахим Стерлинг отказался от перехода в немецкую "Баварию".

Стерлинг с самого начала лета знал, что не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, но все равно не покинул лондонский клуб.



При этом у Стерлинга было несколько вариантов, включая "Баварию", чей наставник Венсан Компани играл бок о бок с Рахимом за "Манчестер Сити".



"Бавария" сделала запрос насчет Стерлинга во время переговоров с "Челси" по аренде нападающего Николаса Джексона, однако 30-летний англичанин отказался перевозить свою семью в Германию, сообщает The Athletic.



Таким образом, минимум до января Стерлинг остался без игровой практики. Рахим продолжит тренироваться отдельно от первой команды "Челси", продолжая получать свыше 300,000 фунтов в неделю.