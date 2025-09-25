Джиллетт в четвертый раз назначен на матч "Арсенала"

Рефери Джарред Джиллетт получил свое четвертое назначение на матч с участием "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги.

Накануне Премьер-Лига объявила, что австралиец Джиллетт в качестве главного рефери обслужит матч "Ньюкасла" и "Арсенала" на "Сент-Джеймс Парк" в ближайшее воскресенье, и это назначение вызвало немало вопросов к судейскому корпусу, сообщает Daily Mirror.



Джиллетт также был рефери в поле во время победы "Арсенала" над "Лидсом" (5:0) в прошлом месяце, значился четвертым арбитром во время победы "канониров" над "Манчестер Юнайтед" в первом туре (0:1) и отвечал за VAR в противостоянии с "Манчестер Сити" в минувший уикенд (1:1).



Таким образом, из числа матчей "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги Джиллетт пропустил лишь победу 3:0 над "Ноттингем Форест" и выезд к "Ливерпулю", когда команда Микеля Артеты потерпела свое пока единственное поражение в новом сезоне Премьер-Лиги (0:1).



Это делает Джиллетта "любимым" рефери "Арсенала". Если говорить о подобных закономерностях среди коллег Джарреда, можно отметить лишь то, что Джон Брукс трижды был арбитром VAR на матчах с участием "Ливерпуля".



Добавим, сам Джиллетт признавался, что болел за "Ливерпуль", прежде чем стал обслуживать матчи Премьер-Лиги.