Артета: "Эзе может значительно прибавить"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что Эберечи Эзе способен действовать гораздо полезнее для атаки команды.

Накануне Эзе открыл счет своим голам за "Арсенал" после перехода из "Кристал Пэлас", отличившись на восьмой минуте победного для "канониров" матча Кубка Лиги против "Порт Вейл".



После победы 0:2 над представителем Лиги Один Артета отметил вклад Эзе, признав, что Эберечи нужно улучшить взаимопонимание с партнерами по команде.



"Он сыграл в очень центральной роли против команды, выстроившейся по 5-4-1 и действовавшей очень компактно. Было непросто находить свободное пространство, но он очень способен, проявив себя в случае с голом и в трех-четырех других ситуациях".



"Ему по-прежнему нужно чуть больше сыграть вместе с этими парнями, чтобы лучше выбирать момент времени для действий. В целом он был очень хорош, но я думаю, он может значительно прибавить".



"Мы хотим, чтобы он выходил на опасные позиции и находил пространство для создания своих волшебных моментов", — цитирует Артету The Independent.