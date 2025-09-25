Сака избежал травмы против "Порт Вейл"

Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что его вингер Букайо Сака избежал травмы в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Порт Вейл".

Пропустив месяц с травмой задней поверхности бедра, Сака вернулся на футбольное поле в минувшее воскресенье и сыграл второй тайм матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".



Накануне вечером против "Порт Вейл" Сака вышел в стартовом составе "Арсенала", но в начале второго тайма угодил в жесткий стык и вскоре был заменен.



К счастью для "Арсенала", эта замена была не вынужденной, а запланированной, о чем Артета поведал после победы 0:2 над представителем третьего дивизиона.



"Мы и планировали дать ему максимум 60 минут. У нас в составе было четверо, почти пятеро игроков, которых требовалось заменить из-за нагрузки или того, что они возвращаются после длительного отсутствия".



"Так что замена была запланированной, и хорошая вещь в том, что никто не травмировался, ни у кого не возникло мышечных проблем. И это очень позитивно", — цитирует Артету Evening Standard.