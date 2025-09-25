Гвардиола: "Фоден идеален для игры вблизи штрафной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил набирающего форму полузащитника Фила Фодена.

Накануне Фоден, играя на позиции 10-го номера, вдохновил "Сити" на победу 0:2 над "Хаддерсфилдом" в 3-м раунде Кубка Лиги.



В этом матче 25-летний англичанин забил гол и отдал результативную передачу, заслужив высокую оценку от Гвардиолу.



"Думаю, он идеален для игры вблизи чужой штрафной, на клочке пространства. Когда в его игре есть немного свободы, и он находится вблизи штрафной, он может сотворить нечто уникальное".



"От Фила исходит реальная угроза, когда он играет на этой позиции, позади нападающих. Мы уже убедились в это по последним матчам. Когда команда играет лучше, когда каждый игрок соответствует своему потенциалу..."



"Это не только сегодня — против "Арсенала", "Юнайтед", "Наполи" он уже был очень хорош", — цитирует Гвардиолу The Independent.