Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. Фавориты соревнования избежали встреч друг с другом.

Пожалуй, самая громкая вывеска в 4-м раунде будет у противостояния "Ньюкасла", действующего обладателя трофея, и "Тоттенхэма".



В то же время "Арсенал" примет "Брайтон", "Ливерпуль" сыграет дома с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" отправится к "Суонси", а "Челси" навестит "Вулверхэмптон".



Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 27 октября.



Жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги



Арсенал — Брайтон

Гримсби — Брентфорд

Суонси — Манчестер Сити

Ньюкасл — Тоттенхэм

Рексем — Кардифф

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Вулверхэмптон — Челси

Уикомб — Фулхэм