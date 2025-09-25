Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. Фавориты соревнования избежали встреч друг с другом.
Пожалуй, самая громкая вывеска в 4-м раунде будет у противостояния "Ньюкасла", действующего обладателя трофея, и "Тоттенхэма".
В то же время "Арсенал" примет "Брайтон", "Ливерпуль" сыграет дома с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" отправится к "Суонси", а "Челси" навестит "Вулверхэмптон".
Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 27 октября.
Жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги
Арсенал — Брайтон
Гримсби — Брентфорд
Суонси — Манчестер Сити
Ньюкасл — Тоттенхэм
Рексем — Кардифф
Ливерпуль — Кристал Пэлас
Вулверхэмптон — Челси
Уикомб — Фулхэм
