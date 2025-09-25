Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги. Фавориты соревнования избежали встреч друг с другом.

Пожалуй, самая громкая вывеска в 4-м раунде будет у противостояния "Ньюкасла", действующего обладателя трофея, и "Тоттенхэма".

В то же время "Арсенал" примет "Брайтон", "Ливерпуль" сыграет дома с "Кристал Пэлас", "Манчестер Сити" отправится к "Суонси", а "Челси" навестит "Вулверхэмптон".

Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 27 октября.

Жеребьевка 4-го раунда (1/8 финала) Кубка Лиги

Арсенал — Брайтон
Гримсби — Брентфорд
Суонси — Манчестер Сити
Ньюкасл — Тоттенхэм
Рексем — Кардифф
Ливерпуль — Кристал Пэлас
Вулверхэмптон — Челси
Уикомб — Фулхэм




Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2025 00:45

Количество просмотров Просмотров: 121




Поиск: