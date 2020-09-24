"Арсенал" и "Сити" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги

Эберечи Эзе "Арсенал" и "Манчестер Сити" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги, одолев своих соперников ниже классом.

Играя в гостях у "Порт Вейл" из Лиги Один, "Арсенал" открыл счет уже на восьмой минуте. Майлс Льюис-Скелли умно пропустил мяч в штрафной на Эберечи Эзе, и тот закатил снаряд в ворота — 0:1.

Наиграть на еще один гол и поставить на место время от времени огрызавшегося соперника "канонирам" никак не удавалось. Так было до 86-й минуты, когда вышедший на замену Леандро Троссард классно пробил с границы штрафной площади — 0:2.

Играя экспериментальным составом на поле "Хаддерсфилда", "Сити" безраздельно владел мячом начале матча, и на 18-й минуте Фил Фоден, сыграв в стенку с партнером на подступах к штрафной, неотразимо пробил низом в угол ворот — 0:1.

Во втором тайме "терьеры" немного пощупали мяч, но на 74-й минуте пропустили еще раз. Фоден с границы штрафной сделал передачу налево Савиньо, а тот вторым касанием нанес мощный удар с острого угла — 0:2.

Остаток матча был отмечен дебютами сыновей Эмиля Хески, Джейдена и Рейгана, за первую команду "Сити".

Помимо "Арсенала" и "Сити", 3-й раунд Кубка Лиги также с успехом преодолели "Тоттенхэм" и действующий обладатель трофея "Ньюкасл".

"Порт Вейл" — "Арсенал" — 0:2 (0:1)

Голы: Эзе 8, Троссард 86.

"Арсенал": Аррисабалага, Уайт (Габриэль 71), Салиба, Москера, Льюис-Скелли, Нергор, Мерино (Дьекереш 71), Нванери, Сака (Доумен 63), Мартинелли (Троссард 81), Эзе (Райс 81).

"Хаддерсфилд" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:1)

Голы: Фоден 18, Савиньо 74.

"Манчестер Сити": Траффорд, Нунеш, Стоунс, Аке, О'Райли (Джейден Хески 77), Льюис, Гонсалес (Филлипс 83), Бобб, Мукаса, Фоден (Рейндерс 77), Савиньо (Рейган Хески 83).

"Тоттенхэм" — "Донкастер" — 3:0 (2:0)

Голы: Палинья 14, Макграт 17 (авт), Джонсон 90.

"Тоттенхэм": Кински, Дансо, Порро, Спенс (Удоджи 75), Грей, Бентанкур, Палинья, Симонс (Бергвалл 61), Одобер (Ришарлисон 61), Тель (Уильямс-Барнетт 87).

"Ньюкасл" — "Брэдфорд" — 4:1 (2:0)

Голы: Жоэлинтон 17, 75, Осула 19, 87 — Кук 79.

"Ньюкасл": Рамсдейл, Крафт (Триппьер 61), Тиав, Ботман (Мерфи 89), Холл (Ливраменто 61), Гимараэс, Майли, Жоэлинтон, Эланга (Вольтемаде 69), Осула, Гордон (Барнс 69).




