Поттер сохраняет поддержку игроков "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер сохраняет поддержку своих игроков.

В минувший уикенд "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Кристал Пэлас", что резко усилило спекуляции насчет возможного увольнения Поттера.



Согласно слухам, боссы "Вест Хэма" уже провели переговоры с бывшим наставником "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту. Также с работой на Лондонском стадионе связывают Славена Билича.



Однако эта шумиха присутствует только снаружи и внутрь команды Поттера не просачивается. Как сообщает Sky Sports, коллектив остается сплоченным, а атмосфера в раздевалке — спокойной и позитивной.



Несмотря на наличие в "Вест Хэме" отдельных игроков, которые не чувствуют себя счастливыми, преимущественно команда по-прежнему поддерживает Поттера, и ожидается, что Грэм доработает до международного перерыва в октябре, как минимум.