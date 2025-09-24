Топпмеллер мечтает тренировать "Юнайтед"

Главный тренер немецкого "Айнтрахта" Дино Топпмеллер заявил о своем желании поработать в "Манчестер Юнайтед".

Нынешний наставник "Юнайтед" Рубен Аморим остается под серьезным давлением, несмотря на победу 2:1 над "Челси" в минувший уикенд.



Если в обозримом будущем "Юнайтед" придется искать нового рулевого, то на помощь своему любимому клубу может прийти 44-летний Топпмеллер, который возглавляет "Айнтрахт" с 2023 года, вырастив ряд звезд вроде Омара Мармуша и Уго Экитике.



"Если подумать о работе за рубежом, то в детстве я играл в компьютерные игры всегда за одну команду — "Манчестер Юнайтед".



"Было бы приятно это однажды осуществить, потому что это выдающийся клуб. Когда я был подростком, то "Манчестер Юнайтед" был крупнейшим клубом, наравне "Реалом", — сообщил Топпмеллер Bild.