Майну по-прежнему хочет уйти из "Юнайтед"
Полузащитник Кобби Майну по-прежнему хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" и теперь дожидается возобновления трансферного окна в январе.
Незадолго до закрытия летнего трансферного окна Майну попросил "Юнайтед" отпустить его в аренду ради регулярной игровой практики.
"Юнайтед" эту просьбу своего воспитанника отклонил, а главный тренер "красных дьяволов" Рубе Аморим несколько раз поговорил с Майну, заверив, что Кобби будет иметь достаточно возможностей проявить себя в этом сезоне.
Однако Daily Mirror утверждает, что Майну по-прежнему испытывает разочарование из-за дефицита игровых минут, что ставит под угрозу поездку Кобби на Чемпионат Мира со сборной Англии следующим летом.
Если ситуация не изменится, в январе 20-летний полузащитник предпримет новую попытку уйти в аренду.
24.09.2025 21:00
