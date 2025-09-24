Майну по-прежнему хочет уйти из "Юнайтед"

Полузащитник Кобби Майну по-прежнему хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" и теперь дожидается возобновления трансферного окна в январе.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна Майну попросил "Юнайтед" отпустить его в аренду ради регулярной игровой практики.



"Юнайтед" эту просьбу своего воспитанника отклонил, а главный тренер "красных дьяволов" Рубе Аморим несколько раз поговорил с Майну, заверив, что Кобби будет иметь достаточно возможностей проявить себя в этом сезоне.



Однако Daily Mirror утверждает, что Майну по-прежнему испытывает разочарование из-за дефицита игровых минут, что ставит под угрозу поездку Кобби на Чемпионат Мира со сборной Англии следующим летом.



Если ситуация не изменится, в январе 20-летний полузащитник предпримет новую попытку уйти в аренду.