Румменигге считает, что Вирц ошибся с переходом в "Ливерпуль"

Председатель правления немецкой "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц ошибся с выбором клуба.

Минувшим летом Вирц, покидая "Байер", отверг интерес "Баварии" и перешел в "Ливерпуль" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов.



Однако Румменигге находит ошибочным решение Вирца, который до сих пор не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб.



"Должен честно сказать, в случае с Флорианом Вирцем это до сих пор больно. Мне жаль его. Потому что, убежден, игроку было бы лучше в "Баварии", нежели в "Ливерпуле".



"Мы могли приобрести Вольтемаде. Но я должен сказать, что "Бавария" достаточно мудра и не участвуем ни в каких финансовых безумствах".



"Я всегда говорил, что мы хотим добиваться спортивного успеха, но делать это серьезно и финансово обоснованно".



"В этом году у нас все равно команда топ-уровня. Это будет отличная команда, когда трое травмированных игроков вскоре вернутся", — сообщил Румменигге Bild.