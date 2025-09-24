Румменигге считает, что Вирц ошибся с переходом в "Ливерпуль"

Флориан Вирц Председатель правления немецкой "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц ошибся с выбором клуба.

Минувшим летом Вирц, покидая "Байер", отверг интерес "Баварии" и перешел в "Ливерпуль" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов.

Однако Румменигге находит ошибочным решение Вирца, который до сих пор не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб.

"Должен честно сказать, в случае с Флорианом Вирцем это до сих пор больно. Мне жаль его. Потому что, убежден, игроку было бы лучше в "Баварии", нежели в "Ливерпуле".

"Мы могли приобрести Вольтемаде. Но я должен сказать, что "Бавария" достаточно мудра и не участвуем ни в каких финансовых безумствах".

"Я всегда говорил, что мы хотим добиваться спортивного успеха, но делать это серьезно и финансово обоснованно".

"В этом году у нас все равно команда топ-уровня. Это будет отличная команда, когда трое травмированных игроков вскоре вернутся", — сообщил Румменигге Bild.




Метки Бавария, Вирц, Ливерпуль, Румменигге

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 279

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. noi39 24.09.2025 20:19 # noi39
    Да заиграет парень, простой швабский пацан, подучит язык и даст просраться!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: