Руни: "Если бы не Колин, я был бы мертв"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что без своей супруги Колин он был бы уже мертв.

В свое время Руни совмещал блестящую карьеру футболиста с ночной жизнью и употреблением алкоголя в больших количествах.



Единственным сдерживающим для Руни фактором была Колин, и Уэйн безмерно благодарен своей жене, с которой они растят четырех сыновей.



"Колин сыграла огромную роль. Мы с ней — двое детей из Крокстета. Мы выросли вместе, начали встречаться, поженились, завели детей".



"С моих 17 лет она знала, что у меня есть эта особенность. Я обожал футбол, был одержим футболом, но также я любил погулять".



"Она очень рано это увидела, она контролировала это и оказала мне огромную помощь. Временами она говорила: "Что ты творишь?" Мне нужно было, чтобы за мной присматривали".



"Я искренне верю, что был бы мертв, если бы не она. Я правда верю в это. То, что она сделала для меня... Порой это злило. Но все, что она делала, она делала для того, чтобы я остался на этом свете и был хорошим человеком".



"Я совершал ошибки в прошлом, которые хорошо задокументированы. Временами я бываю другим, но она удерживает меня на этом пути. Она делает это 20 с лишним лет".



"Я хотел наслаждаться жизнью, Я хотел гулять и тусоваться с друзьями. В какой-то момент я зашел слишком далеко. Был момент, когда у меня имелись огромные проблемы с алкоголем".



"Я не думал, что могу к кому-либо обратиться за помощью. Я не хотел этого, потому что не хотел возлагать это бремя на кого-либо".



"Помню, я приезжал на тренировки, закапывая глазные капли и жуя жвачку. Я пил два дня напролет, а затем приезжал на тренировку".



"На выходных я мог забить несколько голов, затем я возвращался и снова пил два дня подряд", — цитирует Руни talkSPORT.