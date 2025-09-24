Кьеза: "Показал, что могу помогать команде"

Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза чувствует, что этот сезон сложится для него совсем по-другому, нежели прошлый.

В прошлом сезоне, своем дебютном в "Ливерпуле", Кьеза почти не играл, однако Федерико, накануне отдавший две результативные передачи против "Саутгемптона" в Кубке Лиги, убежден, что ситуация изменилась.



Кьеза значительно улучшил свою готовность и, несмотря на непопадание в заявку "Ливерпуля" на Лигу Чемпионов, чувствует, что главный тренер Арне Слот стал больше ему доверять.



"В прошлом году мне было действительно сложно, и я не думаю, что соответствовал желаемому тренером уровню, чтобы играть. Я понимаю его решения. В этом году по-другому. Я чувствую себя гораздо лучше физически и душевно. Тренер видит это и дает мне больше возможностей".



"Я рад, что приношу пользу в Премьер-Лиге. Этого "Ливерпуль" и хочет от каждого своего игрока. Этого хочет тренер и хотят все остальные игроки. Если ты играешь за "Ливерпуль", ты должен делать разницу".



"В данный момент я очень рад, но я должен продолжать упорно трудиться, чтобы иметь больше шансов в будущем. Я играю за клуб топ-уровня. Это, возможно, один из топ-3 лучших клубов в мире. Это "Ливерпуль" — конечно, они будут покупать игроков топ-уровня, а конкуренция будет высока".



"Если бы я не хотел конкуренции, я бы ушел в другую команду. Конечно, я хочу конкуренцию! Я хочу играть здесь и думаю, что в конце концов конкуренция помогает тебе стать более классным игроком. Тренер давал мне шансы в первых четырех матчах, и я думаю, я показал, что могу помогать команде", — цитирует Кьезу Daily Mail.