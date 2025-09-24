Леони порвал крестообразные связки колена в своем дебюте за "Ливерпуль"
Защитник Джованни Леони порвал крестообразные связки колена в своем дебюте за "Ливерпуль" и теперь пропустит несколько месяцев.
В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Леони у "Пармы" за 26 миллионов фунтов плюс бонусы, утерев нос как грандам Серии А, так и "Ньюкаслу", также охотившимся за Джованни.
Накануне вечером 18-летний итальянец, наконец, дождался своего шанса от главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, выйдя сразу в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона".
Леони произвел очень приятное впечатление, однако в концовке победного для "Ливерпуля" матча (2:1) Джованни вынужденно покинул поле "Энфилда", будучи замененным на Энди Робертсона.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Леони разорвал крестообразные связки колена и теперь будет прооперирован.
Восстановление Леони займет несколько месяцев. Целью Джованни должно стать возвращение на футбольное поле до окончания сезона 2025/26.
24.09.2025 17:00
Просмотров: 230
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зимой за Гехи пойдут,если смогут перебить предложение Реала
(ответить)
Вирц следующий
(ответить)
Пиздец, надо теперь покупать защитника
(ответить)
Вот несвезло так несвезло. Здоровья парню.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий