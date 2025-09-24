Леони порвал крестообразные связки колена в своем дебюте за "Ливерпуль"

Джованни Леони Защитник Джованни Леони порвал крестообразные связки колена в своем дебюте за "Ливерпуль" и теперь пропустит несколько месяцев.

В прошлом месяце "Ливерпуль" приобрел Леони у "Пармы" за 26 миллионов фунтов плюс бонусы, утерев нос как грандам Серии А, так и "Ньюкаслу", также охотившимся за Джованни.

Накануне вечером 18-летний итальянец, наконец, дождался своего шанса от главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, выйдя сразу в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Леони произвел очень приятное впечатление, однако в концовке победного для "Ливерпуля" матча (2:1) Джованни вынужденно покинул поле "Энфилда", будучи замененным на Энди Робертсона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Леони разорвал крестообразные связки колена и теперь будет прооперирован.

Восстановление Леони займет несколько месяцев. Целью Джованни должно стать возвращение на футбольное поле до окончания сезона 2025/26.




Метки Леони, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2025 17:00

Последние комментарии:




  1. hunter022 24.09.2025 17:15 # hunter022
    Зимой за Гехи пойдут,если смогут перебить предложение Реала

  2. vagifspurs 24.09.2025 17:14 # vagifspurs
    Вирц следующий

  3. redstyle 24.09.2025 17:08 # redstyle
    Пиздец, надо теперь покупать защитника

  4. ray-black 24.09.2025 17:06 # ray-black
    Вот несвезло так несвезло. Здоровья парню.

