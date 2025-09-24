"Барселона" не будет обсуждать выкуп Рэшфорда до конца сезона
Испанская "Барселона" пока не собирается обсуждать постоянный трансфер нападающего Маркуса Рэшфорда, арендованного до конца сезона 2025/26 у "Манчестер Юнайтед".
Арендное соглашение по Рэшфорду предусматривает опцию выкупа за 30 миллионов евро (26.2 млн. фунтов), и на днях появились слухи, что "Барселона" уже готова оставить Маркуса у себя.
Однако эта информация является преждевременной. Как утверждает Sky Sports, "Барселона" довольна прогрессом Рэшфорда, но не только решение, но и переговоры отложит на конец сезона.
"Барселоне" предстоит учесть много факторов, и не только напрямую связанных с игрой Рэшфорда. Большое значение будет иметь, например, зарплата Маркуса, которая каталонскому клубу не по зубам.
При этом сам Рэшфорд о возвращении в родной "Юнайтед" не помышляет и был бы рад продлить свое пребывание в "Барселоне".
