"Барселона" не будет обсуждать выкуп Рэшфорда до конца сезона

Испанская "Барселона" пока не собирается обсуждать постоянный трансфер нападающего Маркуса Рэшфорда, арендованного до конца сезона 2025/26 у "Манчестер Юнайтед".

Арендное соглашение по Рэшфорду предусматривает опцию выкупа за 30 миллионов евро (26.2 млн. фунтов), и на днях появились слухи, что "Барселона" уже готова оставить Маркуса у себя.



Однако эта информация является преждевременной. Как утверждает Sky Sports, "Барселона" довольна прогрессом Рэшфорда, но не только решение, но и переговоры отложит на конец сезона.



"Барселоне" предстоит учесть много факторов, и не только напрямую связанных с игрой Рэшфорда. Большое значение будет иметь, например, зарплата Маркуса, которая каталонскому клубу не по зубам.



При этом сам Рэшфорд о возвращении в родной "Юнайтед" не помышляет и был бы рад продлить свое пребывание в "Барселоне".