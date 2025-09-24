Мерсон: "Модель "Челси" не позволяет покупку голкипера топ-уровня"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что трансферная политика "Челси" не позволяет лондонскому клубу обзавестись голкипером топ-уровня.

В минувший уикенд первый номер "Челси" Роберт Санчес схлопотал удаление в самом начале матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", что вновь всколыхнуло дискуссии о потребности "синих" в голкипере топ-уровня.



Однако Мерсону кажется, что в этом плане "Челси" стал заложником своей трансферной политики. Пол вообще думает, что стратегия "синих" не ориентирована на победу в Премьер-Лиге.



"Учитывая то, как работает их клуб, вы не получите прибыль, если крупно потратитесь на проверенного голкипера".



"Они покупают молодых игроков, чтобы затем их перепродать. Очень редко вы покупаете голкипера за кучу денег, затем перепродавая его с прибылью. Думаю, в этом их просчет, потому что вам нужен голкипер, который будет спасать вам очки".



"Роберт Санчес великолепен при отражении ударов, но он плох при принятии решений. Он всегда может взять и совершить ошибку".



"И это проблема. У него бывают матчи, когда он неподражаем при отражении ударов, но голкиперы топ-уровня отличаются от остальных тем, что они не совершают ошибок. Или совершают их раз в сто лет".



"Еще никакой клуб ничего не выиграл без голкипера топ-уровня. Это случается очень редко. Вы никогда не найдете клуб, который что-нибудь выиграл в Европе, чтобы про них можно было сказать, что их голкипер является слабым звеном. Такого никогда не бывает".



"У "Челси" есть модель, которой они придерживаются. Если они не видят прибыли, они не покупают игрока. Они покупают молодежь по правильной рыночной цене — а с голкипером это не работает".



"В этом плане "Челси" изменился, и это их устраивает, пока они попадают в топ-4 и играют в Лиге Чемпионов. Я по-прежнему вижу их в топ-5, вижу их около третьего, четвертого, пятого места".



"В данный момент они не создают команду, заточенную на победу в Премьер-Лиге", — сообщил Мерсон Sky Sports.