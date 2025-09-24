Гвардиола: "Хусанов — первоклассное приобретение для "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что защитник Абдукодир Хусанов проведет на "Этихад" много успешных лет.

Хусанов прибыл в "Сити" еще в январе 2025, будучи купленным у "Ланса" за 33.5 млн. фунтов. С тех пор Абдукодир сыграл 15 матчей "горожан" во всех соревнованиях.



Хусанов выходил в стартовом составе на каждый из четырех последних матчей "Сити", и своей игрой 21-летний узбек произвел сильное впечатление на Гвардиолу.



"Насколько я впечатлен прогрессом Хусанова? Очень".



"Он может сыграть центрального защитника, он может сыграть на всех позициях в линии обороны, за исключением левого защитника".



"Он не слишком хорош в созидании, но у него невероятное видение, он надежен, стабилен, силен физически, как Кайл Уолкер в своем расцвете".



"Он обладает невероятной концентрацией, он так молод и хочет учиться. Он был действительно, действительно хорош против тех тяжелых соперников, с которыми мы играли".



"Он прибыл сюда в сложный для нас сезон. Конечно, проще адаптироваться и заиграть, когда все налажено".



"Учитывая наши движения и игровые шаблоны, он невероятен для нас, и он будет быстро учиться".



"Думаю, вы сами почуяли, что он невероятен. Это первоклассное приобретение для клуба на много, много лет вперед. Карьера этого парня в клубе продлится много лет", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".