Гвардиола: "Хусанов — первоклассное приобретение для "Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что защитник Абдукодир Хусанов проведет на "Этихад" много успешных лет.
Хусанов прибыл в "Сити" еще в январе 2025, будучи купленным у "Ланса" за 33.5 млн. фунтов. С тех пор Абдукодир сыграл 15 матчей "горожан" во всех соревнованиях.
Хусанов выходил в стартовом составе на каждый из четырех последних матчей "Сити", и своей игрой 21-летний узбек произвел сильное впечатление на Гвардиолу.
"Насколько я впечатлен прогрессом Хусанова? Очень".
"Он может сыграть центрального защитника, он может сыграть на всех позициях в линии обороны, за исключением левого защитника".
"Он не слишком хорош в созидании, но у него невероятное видение, он надежен, стабилен, силен физически, как Кайл Уолкер в своем расцвете".
"Он обладает невероятной концентрацией, он так молод и хочет учиться. Он был действительно, действительно хорош против тех тяжелых соперников, с которыми мы играли".
"Он прибыл сюда в сложный для нас сезон. Конечно, проще адаптироваться и заиграть, когда все налажено".
"Учитывая наши движения и игровые шаблоны, он невероятен для нас, и он будет быстро учиться".
"Думаю, вы сами почуяли, что он невероятен. Это первоклассное приобретение для клуба на много, много лет вперед. Карьера этого парня в клубе продлится много лет", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".
