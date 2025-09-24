Гвардиола: "Хусанов — первоклассное приобретение для "Сити"

Абдукодир Хусанов Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что защитник Абдукодир Хусанов проведет на "Этихад" много успешных лет.

Хусанов прибыл в "Сити" еще в январе 2025, будучи купленным у "Ланса" за 33.5 млн. фунтов. С тех пор Абдукодир сыграл 15 матчей "горожан" во всех соревнованиях.

Хусанов выходил в стартовом составе на каждый из четырех последних матчей "Сити", и своей игрой 21-летний узбек произвел сильное впечатление на Гвардиолу.

"Насколько я впечатлен прогрессом Хусанова? Очень".

"Он может сыграть центрального защитника, он может сыграть на всех позициях в линии обороны, за исключением левого защитника".

"Он не слишком хорош в созидании, но у него невероятное видение, он надежен, стабилен, силен физически, как Кайл Уолкер в своем расцвете".

"Он обладает невероятной концентрацией, он так молод и хочет учиться. Он был действительно, действительно хорош против тех тяжелых соперников, с которыми мы играли".

"Он прибыл сюда в сложный для нас сезон. Конечно, проще адаптироваться и заиграть, когда все налажено".

"Учитывая наши движения и игровые шаблоны, он невероятен для нас, и он будет быстро учиться".

"Думаю, вы сами почуяли, что он невероятен. Это первоклассное приобретение для клуба на много, много лет вперед. Карьера этого парня в клубе продлится много лет", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Хусанов

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 118

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 24.09.2025 14:06 # closer
    чел открывает рот и лжёт
    это все знают
    но за такие интервью платят,
    поэтому об этом молчат

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: