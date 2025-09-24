Франк хочет, чтобы Кейн вернулся в "Тоттенхэм", но не ожидает этого

Харри Кейн и Томас Франк Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что был бы рад возвращению нападающего "Баварии" Харри Кейна, хотя и не ожидает этого.

В минувший понедельник немецкое издание Bild сообщило, что следующим летом Кейн может быть выкуплен у "Баварии" за 56.7 млн. фунтов.

32-летнего Кейна регулярно связывают с возвращением на родину, учитывая возможность стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, однако Франк думает, что пока Харри не хочет уезжать из Мюнхена.

"Я не знал, что у него есть пункт о выкупе. Он невероятный игрок, который великолепно выступал за "Тоттенхэм" и великолепно выступает за "Баварию". Игрок топ-уровня".

"Думаю, многие болельщики "Тоттенхэма", включая меня, хотели бы, чтобы Кейн вернулся".

"Если честно, лично я не думаю, что он сделает это прямо сейчас. Наверное, он останется в "Баварии" и продолжит хорошо выступать".

"Он стал их лучшим бомбардиром в прошлом году, выиграл чемпионат, и сейчас его дела идут великолепно. Я не знаю, что он думает. Лично мне нравится путешествовать, пробовать новые вещи. Он провел здесь так много лет, так почему бы еще немного не насладиться пребыванием в "Баварии"?

"Но ему здесь рады. Если он хочет перейти к нам, ему здесь более чем рады!" — цитирует Франка ESPN.




