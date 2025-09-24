Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

"Ливерпуль" победил в мерсисайдском дерби, "Арсенал" проявил осторожность против "Манчестер Сити", "Астон Вилла" упустила три очка, играя в большинстве. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Гвардиола и Артета отнеслись друг к другу с чрезмерным уважением



Хосеп Гвардиола становится все более традиционным английским футбольным менеджером. По мере того, как его пребывание в "Манчестер Сити" продлевается до 10 сезонов, он все больше полагается на принцип, что большие игроки могут выигрывать большие матчи. Его решение заменить Эрлинга Холанда при минимальном преимуществе "горожан" тоже могло бы удивить.



Это не тот "Сити", который ранее доминировал в Премьер-Лиге. Они показали свои ограничения, особенно после замены Холанда, полезного не только в атаке, но и при обороне.



Что касается бывшего помощника Гвардиолы в лице Микеля Артеты, то "Арсенал" выглядел застрявшим в пучине излишних тактических размышлений. Оставить на скамейке запасных Эберечи Эзе, который терзал "Сити" в финале Кубка Англии в прошлом сезоне, до перерыва было слишком заумным решением.



Недавние разговоры Артеты об использовании стратегии регби и о том, чтобы рассматривать запасных игроков как финишеров, в стиле южноафриканской "bomb squad", — все это очень хорошо. Даже если вышедший на замену Габриэль Мартинелли забил гол после длинного паса Эзе, в этом матче "Арсенал" мог добиться большего, играя агрессивнее с первых минут.



Грилиш держал "Ливерпуль" в напряжении



Джек Грилиш знает, что ему нужно доказать свою состоятельность в "Эвертоне". После того, как его отстранили от игры в "Манчестер Сити" и разрешили уйти в аренду, карьера этого крайнего нападающего оказалась под вопросом. Он воспользовался возможностью присоединиться к "Эвертону", который вступает в новую эру на стадионе "Хилл Дикинсон" и под руководством Дэвида Мойеса адаптирует новую, более атакующую, стратегию.



Наличие такого игрока, как Грилиш, кажется почти роскошью для клуба, который привык заканчивать сезон в нижней половине таблицы, но звезда сборной Англии подкрепляет свой природный талант упорным трудом.



Он превосходил Конора Брэдли на протяжении большей части дерби, помог организовать гол "Эвертона" и неоднократно подвергался фолам, поскольку "Ливерпуль" делал все возможное, чтобы остановить его. С приближением международного перерыва Грилиш вновь становится серьезным претендентом на вызов в сборную. И это будет заслуженно.



Раздраженный Эмери ищет идентичность



Унаи Эмери видел достаточно. За 30 секунд до конца матча тренер "Астон Виллы" устремился в туннель — вероятно, в поисках утраченной идентичности своей команды. Неважно, что Мэтти Кэш забил первый гол "Виллы" в Премьер-Лиге в этом сезоне, ничья 1:1 с "Сандерлендом", который остался вдесятером после удаления Рейнилду Мандавы на 33-й минуте, не устроила испанца.



"Мы не похожи на команду, которой хотим быть", — сказал Эмери. — "Я разочарован. Нам нужно вернуть уверенность в себе — как коллективу, так и каждому игроку в отдельности. Меня беспокоит то, что мы не играем в своем стиле".



Если на "Вилла Парк" что-то не так, то Режис Ле Бри все делает правильно в "Сандерленде". Это было восьмое очко повысившегося в классе коллектива в пяти матчах, и Ле Бри был явно доволен готовностью своей отлично организованной команды из 10 человек "страдать" до того, как Вильсон Изидор забил ответный мяч.



"Брайтон" бережно обращается с Балеба



Фабиан Хюрцелер заменил Карлоса Балеба после первых 45 минут, в течение которых "Тоттенхэм" доминировал в середине поля, но пропустил два гола от "Брайтона". Причиной замены была названа не травма, а усталость.



Хюрцелер продолжил проповедь о необходимости бережного отношения к талантам, когда игроки становятся предметом трансферных спекуляций. Летом Балеба связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" за более чем 100 миллионов фунтов.



"Когда молодой парень читает, что "Манчестер Юнайтед" проявляет к нему интерес и предлагает огромную сумму, это может глубоко повлиять на него. Даже если он не говорит, что это влияет на него, возможно, глубоко внутри него что-то происходит", — сказал менеджер "Брайтона".



"Это также часть развития — понимать, когда ты хорошо играешь и к тебе приходит большой клуб, что нужно продолжать стараться, оставаться скромным, выступать за "Брайтон" даьше и делать следующий шаг как команда". Балеба восемь раз терял мяч, выполнив всего 17 передач. "В развитии бывают взлеты и падения", — сказал Хюрцелер. — "Оно не всегда линейно. Он не машина".



Проблемы "Вест Хэма" связаны с полузащитой



Летом было очевидно, что "Вест Хэму" нужно было укрепить полузащиту. Абсурдно, что они сначала сосредоточились на других позициях, подписав Мадса Хермансена в качестве нового первого номера и заменив Эмерсона Палмери на Эль-Хаджи Малика Диуфа на позиции левого защитника.



Приоритеты были расставлены неверно. Только после того, как "Вест Хэм" проиграл первые два матча, клуб привлек новых полузащитников. Но даже тогда Грэм Поттер и директор по подбору игроков Кайл Маколи сделали сомнительный выбор. Матеуш Фернандеш хорошо себя проявил после перехода из "Саутгемптона", но Сунгуту Магасса ограничился двумя появлениями на замену.



Игрок молодежной сборной Франции не имеет большого опыта выступлений на высшем уровне, адаптируется к английскому футболу и присоединился к команде, которой не хватает лидеров и качества. Несправедливо ожидать, что 21-летний игрок сразу же окажет значительное влияние. У него есть потенциал, и в долгосрочной перспективе он может проявить себя, но пока он выглядит как бонусное подписание, нежели готовое решение.



План Постекоглу обретает форму



После поражения от "Арсенала" Анге Постекоглу спросили, когда его фирменный стиль станет заметным в его новой команде "Ноттингем Форест". "В среду", — последовал однозначный ответ прямолинейного австралийца.



На самом деле он ошибся на три дня. Сильно изменившийся состав "Форест" потерпел сумбурное поражение в концовке кубкового матча против "Суонси". Однако игроки, выступившие в субботу в матче с "Бернли", продемонстрировали именно тот задор и энергию в атаке, как требует Постекоглу.



Постекоглу подчеркнул, что предстоит еще много работы, особенно в плане завершения атак, но уже считает, что "Форест" выглядит "другой командой" по сравнению с той, которую он унаследовал от Нуну Эшпириту Санту. "Лесники" не выиграли ни одного из трех матчей под руководством Анге, но первые признаки прогресса уже налицо.



Мрачная серия "волков" продолжается



В прошлом сезоне в это же время "волки" тоже не смогли выиграть ни одного из первых пяти матчей в лиге, но в этот раз разница заключается в расписании. Гари О'Нил мог бы сослаться на сложность календаря в качестве смягчающего обстоятельства, учитывая то, что первые пять матчей его команды были против команд, которые в итоге заняли места в топ-7: "Арсенал", "Челси", "Ноттингем Форест", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".



Расписание в этом сезоне было более благоприятным, но "Вулверхэмптон" находится в худшем положении, не набрав ни одного очка после того, как "Лидс" в субботу одержал победу 1:3 на стадионе "Молинью".



"Вулверхэмптон", который в этом сезоне также проиграл "Манчестер Сити", "Борнмуту", "Эвертону" и "Ньюкаслу", в следующий уикенд отправится в гости к "Тоттенхэму".



"Нам нужно улучшаться, мне нужно улучшаться", — сказал главный тренер "волков" Витор Перейра.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru