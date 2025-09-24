Экитике извинился за свое удаление против "Саутгемптона"
Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике извинился за свое удаление в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона".
Именно Экитике, появившись на замену, забил победный для "Ливерпуля" гол в матче на "Энфилде" накануне вечером, однако во время празднования Уго снял футболку и получил вторую желтую карточку.
После победы со счетом 2:1 главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал поступок Экитике "глупым", но 23-летний француз все понимает и сам.
"Я был так взволнован тем, что помог команде одержать очередную победу здесь, в моем первом домашнем матче Кубка Лиги".
"Эмоции возобладали надо мной. Мои извинения всей семье "красных". Спасибо фанатам, которые всегда поддерживают нас, и моим партнерам по команде за эту победу!" — написал Экитике в социальных сетях.
24.09.2025 08:00
Последние комментарии:
Что лучше всего получается делать, то и сделал))
Вот если не выиграем у КП, а уже хуже если проиграем, уверен семья красных и лично Слот припомнят тебе об этой глупости.
