Экитике извинился за свое удаление против "Саутгемптона"

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике извинился за свое удаление в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Именно Экитике, появившись на замену, забил победный для "Ливерпуля" гол в матче на "Энфилде" накануне вечером, однако во время празднования Уго снял футболку и получил вторую желтую карточку.



После победы со счетом 2:1 главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал поступок Экитике "глупым", но 23-летний француз все понимает и сам.



"Я был так взволнован тем, что помог команде одержать очередную победу здесь, в моем первом домашнем матче Кубка Лиги".



"Эмоции возобладали надо мной. Мои извинения всей семье "красных". Спасибо фанатам, которые всегда поддерживают нас, и моим партнерам по команде за эту победу!" — написал Экитике в социальных сетях.