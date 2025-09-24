"Астон Вилла" сменила Мончи на Олабе

"Астон Вилла" официально подтвердила, что Мончи ушел с должности президента клуба по футбольным операциям.

Несмотря на свою отставку, Мончи не разрывает отношения с "Виллой" насовсем. 57-летний испанец становится советником компании V Sports, владеющей бирмингемским клубом.



А новым президентом "Виллы" по футбольным операциям становится Роберто Олабе, который, как и Мончи, выступал на позиции голкипера в бытность игроком.



Предыдущим местом работы Олабе был "Реал Сосьедад", и в прошлом сезоне Роберто называли кандидатом на ставшую вакантной после ухода Эду роль спортивного директора "Арсенала".



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери прекрасно знает Олабе по совместной работе в "Альмерии" более 18 лет назад.