Слот раскритиковал Экитике за "глупое" удаление

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот раскритиковал своего нападающего Уго Экитике за "глупое" удаление в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Гол Экитике на 85-й минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 2:1 против представителя Чемпионшипа накануне вечером, однако во время празднования Уго снял футболку и получил желтую карточку, которая стала для него второй.



Слот считает, что Экитике следовать поступить по-другому, отблагодарив Федерико Кьезу за великолепную голевую передачу.



"Да, это было без надобности. И глупо. Первая желтая и так была ненужной и, до определенной степени, глупой, потому что ты должен контролировать свои эмоции".



"Не думаю, что мне нужно говорить игрокам больше так никогда не поступать, потому что не думаю, что многие игроки будут снимать футболку после забитого гола, особенно если вы уже на желтой карточке".



"Возможно, я бы мог понять это, если ты забил победный гол на 87-й минуте, и у тебя нет желтой карточки. Но если бы я получил такую передачу, я бы развернулся и пошел к парню, который ассистировал мне".



"Я так рад, что мы забили гол, но никогда не снимайте свою футболку. Сегодня нам это ничего не стоило, но это будет стоить нам на выходных", — цитирует Слота talkSPORT.