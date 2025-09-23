"Челси" и "Ливерпуль" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги
"Челси" и "Ливерпуль" оказались среди команд, преодолевших 3-й раунд Кубка Лиги.
"Линкольн", принимавший на своем поле "Челси", играл вдохновенно в первом тайме, а незадолго до перерыва даже открыл счет. Хозяева перехватили поперечную передачу Энцо Фернандеса, и после скидки головой партнера Роб Стрит в касание поразил ворота — 1:0.
Во втором тайме "синие" сразу же стали исправляться. Сперва Тайрик Джордж нанес дальний удар с отскоком от штанги — 1:1. А затем Факундо Буонанотте сыграл в стенку с Джорджем, улучшил свою позицию в штрафной и поразил ворота с близкого расстояния — 1:2.
В остатке матча представитель третьего дивизиона не опускал руки, но преимущество "Челси" в классе оказалось слишком велико.
--
"Ливерпуль" открыл счет в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" в концовке первого тайма, вскоре после попадания соперника в перекладину. Федерико Кьеза перехватил неудачную передачу голкипера на краю штрафной и сразу же отпасовал на Александера Исака, который поразил пустые ворота — 1:0.
Во втором тайме хозяева несколько расслабились и на 76-й минуте за это поплатились. Ватару Эндо ошибся с выносом мяча головой после розыгрыша углового у своих ворот, сделав удобную скидку на соперника, а Шей Чарльз нанес удар с близкого расстояния — 1:1.
Не желая испытывать удачу в серии пенальти, "Ливерпуль" прибавил и на 85-й минуте вырвал победу. Энди Робертсон сделал заброс верхом на рывок Кьезы, а Федерико с левого края штрафной нашел в центре свободного Экитике — 2:1. Празднуя свой гол, Уго снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером на концовку.
"Линкольн" — "Челси" — 1:2 (1:0)
Голы: Стрит 42 — Джордж 48, Буонанотте 50.
"Челси": Йоргенсен, Гюсто, Фофана, Чалба, Хато, Сантос, Фернандес (Кукурелья 70), Гарначо (Эстевао 59), Буонанотте (Уолш 90), Гиттенс (Нету 70), Джордж (Мхеука 70).
"Ливерпуль" — "Саутгемптон" — 2:1 (1:0)
Голы: Исак 43, Экитике 85 — Чарльз 76.
"Ливерпуль": Мамардашвили, Фримпонг, Леони (Керкез 81), Гомес, Робертсон, Эндо, Джонс (Брэдли 57), Ньони, Кьеза, Исак (Экитике 45), Нгумоа (Дэннс 75).
Удаление: Экитике 86.
"Барнсли" — "Брайтон" — 0:6 (0:3)
Голы: Гомес 9, 21, 33, 68, Хауэлл 87, Аяри 89.
"Бернли" — "Кардифф" — 1:2 (0:2)
Голы: Флемминг 56 — Колуилл 30, Робинсон 35.
"Фулхэм" — "Кембридж" — 1:0 (0:0)
Гол: Смит-Роу 66.
"Вулверхэмптон" — "Эвертон" — 2:0 (1:0)
Голы: Мунетси 29, Арокодаре 87.
"Уиган" — "Уикомб" — 0:2 (0:1)
Голы: Бойд-Манс 32, Макнилли 62.
"Рексем" — "Рединг" — 2:0 (0:0)
Голы: Бродхед 57, 70.
23.09.2025 23:55
Просмотров: 689
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
надеюсь следующим летом среал придет за енцо.
150 лям и он ваш =)
ваще не верю в него уже в аплке. Он то скиловый игрок, но видно что его физуха не для етой беготни. ИГрок с мозгами, толковый. Но физуха просто унылое говно. Когда ему дают время на мяче - скилуха сразу видна. В ЛЧ условной ему в разы проще играть, чем против ссаных линкольнов. Ну а в Ла Лиге ваще чилуха ему будет.
Я думаю Сантос на дистанции вырастет в биста и с кайседо и дай бог здоровым Лавией будут кошмарить аплочку
(ответить)
Пиздец просто. Такой победе и не порадуешься особо. Кьеза конечно топ матч выдал. Если бы не он, эти мертвяки на 90% вылетели бы. Но главный долбаёб - это конечно Экитике. Причём этот придурок и первую жк заработал на том, что психанул и мяч в сторону откинул. Он конечно заебись нап, но походу Ливерпуль получил такую себе бомбочку без мозгов и без каких-либо понятий о дисциплине. Кого теперь Слоту в субботу с КП ставить? Исак тяжёлый сегодня уже набегался, не вывезет.
Но главная трагедия - это Леони. У чувака праздник, дебют на Энфилде и травма, причём походу там всё серьёзно у него.
Фримпонг - кусок говна, Нгумоа - сосунок без фантазии.
(ответить)
Десять лет в клубе... Десять лет я терплю эту е6учую бездарность на Гомесе. Мало было одного долбоеба, так еще и Гакпу купили...
(ответить)
Безмозглая Экитика.
(ответить)
0:0 тоже хорошо
(ответить)
Он спецом удалился чтоб в кубке лиги не играть что ли?
(ответить)
На Слоте лица нет - он не рад победе.Понимает что Этикетка ключевой лаки игрок завершатель.Такая тупая ЖК - он рили как "Нига" чем то Снуп Дога напоминает своей чиловостю.
(ответить)
ужасная игра от чорле
защита - ужас.
вратарь - просто бека. Санчес на его фоне ето праймовый буффонище
в полузащите выделю сантоса, умничка. Должен заменять мертвого Енцо в основе. Если Мареска не далбаеб, то усадит на банку ЕНцо, хотя бы на какое-то время...но Мареска походу далбаеб(((
Буананоте вцелом из новичков понравился больше всех. Гарначо Гитенс такое...
Игру как всегда нам сделал Тайрик...бегает никуя не делает, а потом какуе-то плюху кладет нереальную)
(ответить)
красивая победа с удалением. ммм
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий