"Челси" и "Ливерпуль" вышли в 4-й раунд Кубка Лиги

"Челси" и "Ливерпуль" оказались среди команд, преодолевших 3-й раунд Кубка Лиги.

"Линкольн", принимавший на своем поле "Челси", играл вдохновенно в первом тайме, а незадолго до перерыва даже открыл счет. Хозяева перехватили поперечную передачу Энцо Фернандеса, и после скидки головой партнера Роб Стрит в касание поразил ворота — 1:0.



Во втором тайме "синие" сразу же стали исправляться. Сперва Тайрик Джордж нанес дальний удар с отскоком от штанги — 1:1. А затем Факундо Буонанотте сыграл в стенку с Джорджем, улучшил свою позицию в штрафной и поразил ворота с близкого расстояния — 1:2.



В остатке матча представитель третьего дивизиона не опускал руки, но преимущество "Челси" в классе оказалось слишком велико.



--



"Ливерпуль" открыл счет в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" в концовке первого тайма, вскоре после попадания соперника в перекладину. Федерико Кьеза перехватил неудачную передачу голкипера на краю штрафной и сразу же отпасовал на Александера Исака, который поразил пустые ворота — 1:0.



Во втором тайме хозяева несколько расслабились и на 76-й минуте за это поплатились. Ватару Эндо ошибся с выносом мяча головой после розыгрыша углового у своих ворот, сделав удобную скидку на соперника, а Шей Чарльз нанес удар с близкого расстояния — 1:1.



Не желая испытывать удачу в серии пенальти, "Ливерпуль" прибавил и на 85-й минуте вырвал победу. Энди Робертсон сделал заброс верхом на рывок Кьезы, а Федерико с левого края штрафной нашел в центре свободного Экитике — 2:1. Празднуя свой гол, Уго снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером на концовку.



"Линкольн" — "Челси" — 1:2 (1:0)



Голы: Стрит 42 — Джордж 48, Буонанотте 50.



"Челси": Йоргенсен, Гюсто, Фофана, Чалба, Хато, Сантос, Фернандес (Кукурелья 70), Гарначо (Эстевао 59), Буонанотте (Уолш 90), Гиттенс (Нету 70), Джордж (Мхеука 70).



"Ливерпуль" — "Саутгемптон" — 2:1 (1:0)



Голы: Исак 43, Экитике 85 — Чарльз 76.



"Ливерпуль": Мамардашвили, Фримпонг, Леони (Керкез 81), Гомес, Робертсон, Эндо, Джонс (Брэдли 57), Ньони, Кьеза, Исак (Экитике 45), Нгумоа (Дэннс 75).



Удаление: Экитике 86.



"Барнсли" — "Брайтон" — 0:6 (0:3)



Голы: Гомес 9, 21, 33, 68, Хауэлл 87, Аяри 89.



"Бернли" — "Кардифф" — 1:2 (0:2)



Голы: Флемминг 56 — Колуилл 30, Робинсон 35.



"Фулхэм" — "Кембридж" — 1:0 (0:0)



Гол: Смит-Роу 66.



"Вулверхэмптон" — "Эвертон" — 2:0 (1:0)



Голы: Мунетси 29, Арокодаре 87.



"Уиган" — "Уикомб" — 0:2 (0:1)



Голы: Бойд-Манс 32, Макнилли 62.



"Рексем" — "Рединг" — 2:0 (0:0)



Голы: Бродхед 57, 70.