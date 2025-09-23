Артета ответил Каррагеру и Невиллу начет "ручного тормоза"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил экспертам Sky Sports Джейми Каррагеру и Гари Невиллу насчет игры с "поднятым ручным тормозом".

После ничьей "Арсенала" с "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:1) Каррагер и Невилл раскритиковали Артету за чересчур осторожную манеру игры при более чем двукратном преимуществе по владению мячом.

Артета признает право бывших защитников сборной Англии на подобное мнение, но согласиться с ним никак не может.

"Я не читал этого, но я был бы крайне удивлен, если бы прочитал".

"Учитывая мои знания, опыт и то, как я анализирую футбол, мне было невозможно предсказать такое доминирование "Арсенала" на протяжении 96 минут. Такого еще не случалось за 17 лет карьеры Пепа (Гвардиолы) в качестве тренера".

"Как можно доминировать против такой команды с поднятым ручным тормозом? Доминирование и ручной тормоз — два противоречащих слова. Но я принимаю любую точку зрения".

"Просто я немного удивлен. Я был удивлен, когда пересмотрел игру и изучил статистику".

"Я уважаю мнение каждого. Если я вижу что-нибудь, что я упустил и что может меня чему-нибудь научить, я более чем рад этому. Это не тот случай", — цитирует Артету Sky Sports.




