Артета подтвердил потерю Мадуэке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил потерю вингера Нони Мадуэке с травмой.

Ранее днем издание The Athletic сообщило, что Мадуэке пропустит около двух месяцев с травмой колена, полученной против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:1).



На своей пресс-конференции во вторник Артета лишь поведал, что счет пойдет на недели, нежели месяцы, но точно станет ясно после повторного обследования.



"Похоже на то, что он пропустит несколько недель. На следующей неделе мы заново его обследуем. Он что-то почувствовал в начале матча. В перерыве ему было слишком больно (чтобы продолжать)".



"Нам нужно заново его обследовать, но это не выглядит слишком плохо".



"Он был подавлен, расстроен, потому что находился в такой форме. Он набрал ход и обрел стабильность, выглядя угрожающим образом", — цитирует Артету Sky Sports.