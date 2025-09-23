Гвардиола готов быть родителем для своих игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосе Гвардиола заявил, что должен заботиться о своих игроках "как отец и мать заботятся о своих сыновьях".

На протяжении одной недели "Сити" победил "Юнайтед" и "Наполи", прежде чем в компенсированное время упустил три очка против "Арсенала".



Гвардиола чувствует, что его обновленная команда находится в стадии становления, поэтому Хосеп собирается быть максимально деликатным.



"Прежде всего идет командный дух, который мы показали на этой неделе, и ты должен заботиться об этом как отец и мать заботятся о своих сыновьях".



"Мы можем быть стабильной командой, и когда травмированные игроки вернутся в строй, мы будем понимать, какие вещи можем делать лучше".



"Джиджи (Доннарумма) станет лучше, Джеймс (Траффорд) станет лучше, и команда прибавит".



"С момента, как я стал тренером во второй команде "Барселоны", и до сих пор я просил об одной вещи — я хотел, чтобы игроки выкладывались без остатка на поле".



"В прошлом сезоне мы не делали этого моментами, но в этом сезоне, особенно после возвращения из США и после "Юнайтед" мы начали восстанавливать многие вещи, которые определяли нашу команду годами".



"Когда происходит такое (как ответный гол "Арсенала"), мне все равно, ведь мы можем быть лучше. Да, наши решения могли быть лучше — и они будут", — цитирует Гвардиолу BBC.