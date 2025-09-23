Слот: "Нет такого трофея, который бы мы недооценивали"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что ротация состава в Кубке Лиги не говорит о недооценке этого турнира с его стороны.

Ожидается, что в домашнем матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона" во вторник вечером Слот даст шанс резервистам вроде Ватару Эндо, а также устроит дебюты для Георгия Мамардашвили и Джованни Леони.



Слот действительно собирается обратиться к ротации, однако Арне напоминает, что в прошлом сезоне это не помешало "Ливерпулю" достичь "Уэмбли".



"В прошлом сезоне мы достигли финала с такими составами, и нет такого трофея, который бы мы недооценивали. Мы всегда хотим выиграть каждый трофей, за который сражаемся".



"Хорошая вещь насчет нашего подбора игроков в том, что мы все равно может выставить очень хороший состав завтра. Нам также нужно думать и на долгосрочную перспективу".



"Если мы хотим сражаться за каждый трофей, тогда некоторым игрокам будет требоваться нормальная неделя, без игры в мидуик. Нам нужно контролировать состояние команды на протяжении всего сезона, стараясь сражаться на всех фронтах", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".