Гвардиола надеется на возвращение Холанда в строй к уикенду

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что его нападающий Эрлинг Холанд восстановится к уикенду.

Холанд был заменен за 15 минут до конца матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (1:1). Гвардиола пошел на этот шаг в качестве меры предосторожности.



Гвардиола не собирается рисковать Холандом против "Хаддерсфилда" в Кубке Лиги в среду вечером, но норвежский бомбардир должен вернуться в строй через несколько дней.



"Он еще не тренировался на этой неделе. Вчера был восстановительный день. Сегодня я еще не видел его или остальных игроков. Но надеюсь, он будет в порядке к следующему уикенду. Думаю, он будет в порядке, надеюсь на это".



"Изменения в составе будут, абсолютно, Это будут не те стартовые 11, как в трех последних матчах. Это будет сочетание первой команды и академии, потому что приоритет — это "Бернли" и "Монако", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.