"Ливерпуль" готов наградить Гравенберха новым контрактом

"Ливерпуль" готов наградить своего полузащитника Райана Гравенберха новым контрактом за достигнутый прогресс.

В прошлом сезоне главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот во многом вынужденно перевел Гравенберха в опорную зону, и Райан зарекомендовал себя одним из лучших полузащитников оборонительного плана в Премьер-Лиге.



В новой кампании Гравенберх добавил своей игре новое измерение, забив два гола и отдав две результативные передачи в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. По собственному признанию Райана, теперь он имеет больше свободы для подключений в атаку.



У Гравенберха все еще действует рассчитанный до июня 2028 контракт, который он подписал, когда перешел из "Баварии" за 34 миллиона фунтов два года назад.



Однако talkSPORT утверждает, что "Ливерпуль" уже запланировал продление сотрудничества с Гравенберхом. Новый контракт станет наградой для 23-летнего голландца за свои успехи.