Хау подтвердил, что Висса избежал операции

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что его новичок Йоан Висса избежал операции и сможет дебютировать за клуб после международного перерыва в октябре.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ньюкасл" приобрел Висса у "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов, однако затем Йоан сразу же уехал в сборную ДР Конго, где получил травму колена.



В преддверии матча Кубка Лиги против "Брэдфорда" Хау поведал, что 29-летний нападающий все еще восстанавливается и будет готов сыграть через четыре недели.



"Он здесь и получает лечение, операция не потребовалась. Мы рассчитываем на его возвращение после международного перерыва и надеемся, что он будет готов к первому матчу после паузы", — цитирует Хау Sky Sports.