Хабиб Диарра перенес операцию на пахе

Полузащитник "Сандерленда" Хабиб Диарра перенес операцию на паховой области и не сыграет в футбол до декабря.

Минувшим летом "Сандерленд" обновил свой трансферный рекорд, пригласив Диарра из "Страсбура" за 30 миллионов фунтов.



21-летний сенегалец сыграл все четыре первых матча "черных котов" в новом сезоне Премьер-Лиги, но перед ничьей 1:1 против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье получил травму на тренировке.



Повреждение оказалось настолько серьезным, что потребовало операции, которую Диарра уже перенес. По информации BBC, восстановление Хабиба растянется до зимы.