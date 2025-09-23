Мадуэке пропустит около двух месяцев

Нони Мадуэке Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке пропустит около двух месяцев с травмой колена.

Мадуэке повредил свое колено в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:1), будучи замененным в перерыве.

Углубленное обследование, которое Мадуэке прошел накануне, показало, что на восстановление 23-летнему игроку сборной Англии потребуется около двух месяцев, сообщает The Athletic.

Таким образом, Мадуэке рискует не сыграть до конца ноября. Компанию Нони в лазарете "Арсенала" составят Кай Хаверц и Габриэль Жезус, но отсутствие Мартина Эдегора не должно продлиться долго.




Метки Арсенал, Мадуэке, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 308

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 23.09.2025 13:26 # closer
    КУПИЛИ В ЛАЗАРЕТ

    (ответить)

  2. theo-zm 23.09.2025 13:18 # theo-zm
    Пресловутый боксингдей инде

    (ответить)

  3. meshuggah 23.09.2025 13:06 # meshuggah
    эх жаль, лучший был в составе гг

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: