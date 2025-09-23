Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке пропустит около двух месяцев с травмой колена.

Мадуэке повредил свое колено в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье (1:1), будучи замененным в перерыве.



Углубленное обследование, которое Мадуэке прошел накануне, показало, что на восстановление 23-летнему игроку сборной Англии потребуется около двух месяцев, сообщает The Athletic.



Таким образом, Мадуэке рискует не сыграть до конца ноября. Компанию Нони в лазарете "Арсенала" составят Кай Хаверц и Габриэль Жезус, но отсутствие Мартина Эдегора не должно продлиться долго.