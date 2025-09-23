Трой Дини советует "Вест Хэму" пригласить Дайча

Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини посоветовал "Вест Хэму" обратить внимание на бывшего главного тренера "Бернли" и "Эвертона" Шона Дайча.

Нуну Эшпириту Санту и Славен Билич считаются фаворитами на замену нынешнему наставнику "Вест Хэма" Грэму Поттера, чья команда проиграла дома "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (1:2).



Дини присутствовал на этом дерби, ощутив необходимость перемен, однако Трой видит вариант лучше, чем Нуну или Билич.



"Это было грустно. Находиться там было действительно грустно".



"Это замечательный футбольный клуб. Но там нет ничего, никакого позитива, это совершенно отрешенное место. На поле они были ужасны".



"Билич и Нуну — они даже не с одной планеты. Это тренеры разного типа. Назначение одного было бы ностальгией, другого — прагматичным вариантом".



"Но я даже не знаю, захотел бы Нуну вернуться к работе. Им бы довольно хорошо подошел Шон Дайч", — сообщил Дини talkSPORT.