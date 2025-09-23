Слот высказался насчет компенсированного времени против "Эвертона"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отверг претензии насчет компенсированного времени в дерби против "Эвертона".

После поражения 2:1 в мерсисайдском на "Энфилде" в минувший уикенд главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес и его подопечный Джек Грилиш выразили недовольство судейством, указав на то, что рефери Даррен Инглэнд добавил ко второму тайму только три минуты.



Однако Слот считает решение Инглэнда правильным и указывает на то, что "Эвертон" мог пропустить еще, если бы было добавлено больше времени.



"Было много всего сказано насчет компенсированного времени против "Эвертона", но я был бы счастлив сыграть на 34 секунды больше, потому что в тот момент мы впятером выходили на двоих. Думаю, это все говорит о нашем настрое, мы всегда хотим забить гол".



"Три минуты были добавлены совершенно корректно, потому что там было только три остановки для замен. Никто не тянул время, потому что мы этим не занимаемся, никому не оказывали медицинскую помощь, лишь один гол был забит. Отсюда и три минуты".



"В то же время во многих других матчах, когда нам нужен гол, есть много затяжек времени", — цитирует Слота The Guardian.