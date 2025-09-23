Мареска опасается, что "Ливерпуль" уже не догнать

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что "Ливерпуль" может стать недосягаем для своих конкурентов в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" выиграл все пять своих первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас имеет пять очков преимущества над ближайшим преследователем.



Мареска находится под впечатлением от результатов "Ливерпуля" и летних трансферов "красных", поэтому допускает, что отрыв команды Арне Слота будет только расти.



"Думаю, если они продолжат в том же духе, их будет невозможно догнать — не только нам, но и всем клубам. Он выступают великолепным образом с прошлого сезона, а игроки, которых они решили купить, показывают намерение их клуба снова пойти за победой в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и это довольно ясно", — цитирует Мареску The Guardian.