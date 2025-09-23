Мареска опасается, что "Ливерпуль" уже не догнать

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что "Ливерпуль" может стать недосягаем для своих конкурентов в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" выиграл все пять своих первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас имеет пять очков преимущества над ближайшим преследователем.

Мареска находится под впечатлением от результатов "Ливерпуля" и летних трансферов "красных", поэтому допускает, что отрыв команды Арне Слота будет только расти.

"Думаю, если они продолжат в том же духе, их будет невозможно догнать — не только нам, но и всем клубам. Он выступают великолепным образом с прошлого сезона, а игроки, которых они решили купить, показывают намерение их клуба снова пойти за победой в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и это довольно ясно", — цитирует Мареску The Guardian.




Метки Ливерпуль, Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 266

  1. wengerrrro 23.09.2025 10:16 # wengerrrro
    но юмореску это чего волнует то, ему его не догнать будет даже если ЛФК каждый матч в 10ом будет бегать

    (ответить)

  2. wengerrrro 23.09.2025 10:15 # wengerrrro
    скорее всего так и есть
    Лиерпуль сейчас не в форме, но имеет максимум очков. все претенденты на титул рано или поздно выдают е6ейшую серию. а у ЛФК щас черная полоса, что будет, когда будет белая.

    (ответить)

