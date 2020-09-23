Мамардашвили предвкушает свой дебют за "Ливерпуль"

Георгий Мамардашвили Голкипер "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили поделился своими ощущениями в преддверии своего дебюта за мерсисайдский клуб.

"Ливерпуль" еще летом 2024 приобрел Мамардашвили у "Валенсии" за 29 миллионов фунтов, позволив Георгию остаться в испанском клубе на прошлый сезон.

Минувшим летом Мамардашвили приступил к тренировкам с командой Арне Слота, а во вторник против "Саутгемптона" в Кубке Лиги должен дебютировать за "красных".

По словам 24-летнего грузина, он терпеливо ждал своего шанса и теперь готов проявить себя с лучшей стороны.

"Думаю, каждое соревнование важно. Это еще одна возможность заставить наших фанатов гордиться".

"Мне требовалось быть терпеливым. Я упорно трудился, и я так взволнован насчет своего дебюта, насчет своего первого официального матча. Я так рад".

"Не имеет значения, играю я или нет, я должен быть готов. Я упорно тружусь каждый день".

"Здесь действительно хорошие люди. Али (Алиссон) очень помог мне прибавить. Когда я был ребенком, для меня было мечтой повстречать игроков вроде Алиссона, Виргила (Ван Дейка) и Мо (Салаха). Теперь я вместе с ними, и я так счастлив".

"Здесь много качественных игроков. Я знал это заранее, но то, что я увидел, это безумие, настоящее безумие", — сообщил Мамардашвили официальному веб-сайту "Ливерпуля".




Последние комментарии:




  1. bmw-e34 23.09.2025 09:43 # bmw-e34
    Наконец то кубковый матч. Второй состав хочется посмотреть.
    Леони , Нгумоа и тд

  2. mateta 23.09.2025 09:39 # mateta
    "Не имеет значения, играю я или нет, я должен быть готов. Я упорно тружусь каждый день".

    Расписание тренировок Георгия
    https://cs11.pikabu.ru/post_img/2019/06/10/2/1560125207186531951.jpg

  3. mateta 23.09.2025 09:17 # mateta
    Он грузин.

  4. gary47 23.09.2025 09:16 # gary47
    Удачи. Непростая задачка. Придется доказывать, что ты для начала тянешь уровень Келлехера, а уж потом замахиваться на сравнения с нашим великим Али.

  5. sausage 23.09.2025 09:13 # sausage
    Удачи!

