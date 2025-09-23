Доннарумма уверен, что Гвардиола поможет стать ему лучше

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма уверен, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поможет его дальнейшему развитию.

Накануне вечером в Париже Доннарумме был вручен приз имени Льва Яшина как лучшему голкиперу в 2025 году. Джанлуиджи был вознагражден за достижения со своим бывшим клубом ПСЖ, откуда он недавно ушел.



26-летний итальянец уверен, что переход в "Сити" и совместная работа с Гвардиолой сделают его еще лучше.



"В мире есть много великолепных голкиперов, так что это нечто невероятное для меня. Я доволен своей игрой на протяжении последнего года и завоеванным трофеями, но я знаю, что все еще могу прибавить, и это важная причина, почему я решил перейти в "Манчестер Сити".



"Теперь я полностью сосредоточен на работе с Пепом Гвардиолой и его штабом, чтобы развить свою игру еще больше и помочь своей новой команде достичь еще большего успеха", — цитирует Доннарумму Sky Sports.