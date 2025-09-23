Мареска чувствует, что "Челси" расплачивается за клубный Чемпионат Мира

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признался, что его команда начала расплачиваться за свое участие на клубном Чемпионате Мира.

В июле "Челси" отпраздновал победу на клубном Чемпионате Мира, получив еще один трофей в свою коллекцию и громадные призовые.



Но одновременно с этим летние каникулы игроков "Челси" оказались сокращены до минимума, а предсезонная подготовка — скомкана. Следствием этого стало обилие травм на старте новой кампании.



"Я не думаю, что количество травм у нас — это случайность. Нам нужно постараться научиться с этим справляться и контролировать ситуацию".



"Нам нужно это контролировать, потому что мы могли бы дать отдых Мою (Кайседо), у которого есть небольшая проблема, если бы Ромео (Лавиа) или Дариу Эссугу были в строю".



"Но в данный момент Дариу травмирован, Ромеу травмирован, и из-за клубного Чемпионата Мира это новая для нас ситуация. Мы не знаем, как дальше будет складываться этот сезон в плане травм", — цитирует Мареску Sky Sports.