Доннарумма и Дьекереш получили награды на церемонии "Золотого мяча"

Джанлуиджи Доннарумма Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма и нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш оказались единственными представителями Премьер-Лиги, не оставшимся с пустыми руками на церемонии вручения "Золотого мяча".

Доннарумма получил приз имени Льва Яшина, вручаемый лучшему голкиперу года. 26-летний итальянец был вознагражден за свои успехи со своим бывшим клубом ПСЖ, вместе с которым в прошлом сезоне он выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Лигу Чемпионов, а также достиг финала клубного Чемпионата Мира.

А Дьекерешу достался при имени Герда Мюллера как лучшему нападающему года. В прошлом сезоне 27-летний швед забил 54 гола в 52 матчах за свой бывший клуб "Спортинг", что стало рекордом на континенте.

В этот вечер ПСЖ был признан лучшим мужским клубом года, его наставник Луис Энрике — лучшим тренером, награду лучшему молодому игроку забрал Ламин Ямаль из "Барселоны".

А главный приз — сам "Золотой мяч" — взял Усман Дембеле из ПСЖ, опередив упомянутого Ямаля и своего партнера по команде Витинью. В топ-10 также попали Мохамед Салах из "Ливерпуля" (4-е место), Коул Палмер из "Челси" (8-е) и Доннарумма (9-е).

Виктор Дьекереш




