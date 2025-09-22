Слот — об успехах Гравенберха: "Это говорит об эволюции команды"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что успехи полузащитника Райана Гравенберха говорят об эволюции команды.
В прошлом сезоне Гравенберх зарекомендовал себя одним из лучших опорников в Премьер-Лиге, но в этой кампании Райан проявляет себя с новой стороны.
23-летний голландец забил два гола и отдал две результативные передачи в пяти первых матчах, и Слоту это говорит о том, что "Ливерпуль" развивается.
"Это говорит о эволюции команды. Мы постоянно пробуем делать новые вещи. Он оказался в центре внимания в основном из-за своих атакующих действий, но я вижу его рывки без мяча".
"Я вижу, как много раз он помогает Конору (Брэдли) в ситуациях двое против одного, как много ускорений он совершает", — цитирует Слота Sky Sports.
22.09.2025 23:00
