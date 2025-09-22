МЮ купит голкипера топ-уровня следующим летом

"Манчестер Юнайтед" запланировал приобретение голкипера топ-уровня следующим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" потратил 18.2 млн. фунтов на приглашение Сенне Ламменса из "Антверпена", однако 23-летний бельгиец пока даже не дебютировал за свой новый клуб.



Ворота "Юнайтед" в пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги защищал Алтай Байындыр, который оставил немало вопросов своей игрой и не выглядит надежным вариантом на долгосрочную перспективу.



"Юнайтед" все еще обладает Андре Онана, который был отправлен в аренду в "Трабзонспор", однако "красные дьяволы" собираются продать 29-летнего камерунца после сезона в Турции.



Поэтому "Юнайтед" сделал укрепление последнего рубежа своим приоритетом на следующее лето, причем "красные дьяволы" собираются пригласить элитного голкипера, утверждает The Sun.



В данный момент неясно, кто станет целью "Юнайтед". "Дьяволы" могут вновь обратить свой взор на Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" или попытаться подписать свободным агентом Майка Меньяна из "Милана".