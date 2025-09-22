"Арсенал" надеется, что Мадуэке избежал серьезной травмы

"Арсенал" надеется, что вингер Нони Мадуэке избежал серьезной травмы колена.

Проблемы с коленом возникли у Мадуэке в первом тайме матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" накануне (1:1), поэтому замена в перерыве была обусловлена прежде всего травмой Нони, а не его неважной игрой.



Как сообщает The Guardian, в понедельник Мадуэке прошел углубленное обследование, результаты которого должны показать, как долго будет отсутствовать купленный у "Челси" за 52 миллиона фунтов игрок.



В лазарете "Арсенала" уже находятся Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Габриэль Жезус, тогда как Букайо Сака едва вернулся после месяца отсутствия с повреждением задней поверхности бедра, заменив как раз Мадуэке против Сити".