"Вест Хэм" опасается, что не сможет позволить себе Нуну

"Вест Хэм" опасается, что не сможет позволить себе бывшего главного тренера "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту.

Будущее нынешнего рулевого "Вест Хэма" Грэма Поттера оказалось под большим вопросом на фоне удручающих результатов на старте нового сезона.



Фаворитом "Вест Хэма" на замену Поттеру является Эшпириту Санту, который ранее в сентябре был уволен из "Форест".



По информации The Guardian, "Вест Хэм" уже провел неофициальные переговоры с Нуну, но опасается, что у португальского специалиста чересчур большие финансовые аппетиты.



Если "Вест Хэм" не сможет позволить себе Нуну, то будет готов назначить на остаток сезона Билича, который находится без работы после расставания с саудовским "Аль-Фатехом" в прошлом году.



Билич открыт к возвращению в "Вест Хэм", уже анализирует состав "молотобойцев" и даже размышляет над формированием своего тренерского штаба, куда может войти бывший полузащитник лондонцев Марк Нобл, ныне занимающий пост спортивного директора.



Как бы то ни было, минимум на матч против "Эвертона" в следующий понедельник Поттер останется.