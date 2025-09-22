"Юнайтед" могут наказать за поступок Магуайра после своей замены против "Челси"

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" может быть подвергнут санкциям за поступок защитника Харри Магуайра после своей замены в матче Премьер-Лиги против "Челси".

Когда во втором тайме победного для "Юнайтед" матча в минувшую субботу (2:1) Магуайр был заменен на Лени Йоро, рефери Питер Бэнкс попросил Харри покинуть поле "Олд Траффорд" по кратчайшему пути.

Когда Магуайр покинул периметр поля и направлялся к скамейке своей команды, то, находясь за воротами "Челси", пнул один из установленных на конусы мячей в сторону трибун, и этим, как утверждает Manchester Evening News, нарушил правило Премьер-Лиги.

Система с конусами была введена вместо болбоев в сезоне 2022/23, чтобы минимизировать задержки времени. Игроки должны сами брать мяч со специальных точек для возобновления игры.




Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1263

  1. glforevery 22.09.2025 20:02 # glforevery
    Преступник, которого мы заслужили

    (ответить)

  2. xattoryxattso 22.09.2025 19:48 # xattoryxattso
    михайло, ГДЕ ИТОГИ ТУРЧИКА? ЗАЖДАЛИСЬ УЖЕ ТАК ТО, да, и заебались смотреть на арсосик в закрепе

    (ответить)

