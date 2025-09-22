Каррагер: "Челси" не выиграть Премьер-Лигу с этими голкиперами и центральными защитниками"

Роберт Санчес Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Челси" не сможет выиграть Премьер-Лигу с имеющимися голкиперами и центральными защитниками.

В минувшую субботу в матче против "Манчестер Юнайтед" "Челси" вновь продемонстрировал свою уязвимость позади. Пытаясь исправить ошибку своих защитников, голкипер Роберт Санчес совершил фол за пределами штрафной и получил красную карточку.

Каррагер удивлен, что "Челси", при столь щедрых тратах на трансферном рынке, не обзавелся более классными игроками на этих позициях.

"Если вернуться ко временам, когда "Челси" выигрывал лигу, то кто у них был на воротах? Чех и Куртуа. Это все, что нужно знать фанатам "Челси".

"На мой взгляд, главная проблема "Челси" никак не связана с Мареской, она существует уже три с половиной года. При таком количестве потраченных денег вы приезжаете на "Олд Траффорд" с таким голкипером и такими центральными защитниками, с которыми вам просто не выиграть лигу".

"Стандартов этих игроков, которые есть у "Челси" на этих позициях прямо сейчас, не хватит для победы в лиге и за 100 лет. Этому просто не бывать", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.




Автор mihajlo   

Дата 22.09.2025 18:00

Последние комментарии:




  1. akado 22.09.2025 18:33 # akado
    Это правда.

  2. ganinilyha 22.09.2025 18:17 # ganinilyha
    Джеймс, Палмер, Джексон и с натяжкой Энцо. Все остальные мусор. Педро Нету работяга, но тоже мусорный.

  3. wengerrrro 22.09.2025 18:17 # wengerrrro
    тут можно ограничиться первыми четырьмя словами

