Мареска надеется, что Палмер избежит операции

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска надеется, что его полузащитник Коул Палмер избежит операции на паховой области.

Палмер был заменен уже на 21-й минуте проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу (2:1).



Дело в том, что у Палмера вновь возникли проблемы с пахом, однако Мареска не ожидает, что 21-летний англичанин будет отправлен под нож хирурга.



"Медицинский штаб не упоминал операцию в разговорах со мной. Я не знаю, потребуется ли она в ближайшие дни или недели, но я так не думаю, если честно".



"Он приложил огромные усилия, чтобы сыграть в субботу. Он старался в субботу утром, прошел фитнес-тест. Он был в порядке, но не на 100 процентов. Мы хотели, чтобы он был здесь и помогал своим партнерам по команде в такого рода матче".



"Но к сожалению, затем мы остались вдесятером, а у него обострилась боль, поэтому мы решили заменить его. Мы заново оцениваем ситуацию день за днем, неделя за неделей, матч за матчем, а затем решаем", — цитирует Мареску Sky Sports.