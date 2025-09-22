Рой Кин: "Артете нужно изменить свое мышление"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете нужно изменить свое мышление, чтобы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне "Арсенал" сыграл только вничью против "Манчестер Сити", причем забил ответный гол уже в компенсированное время (1:1).



По мнению Кина, Артета избрал на этот матч слишком осторожную тактику. Рой советует Микелю больше рисковать.



"Те немногие тренеры, у которых я играл, особенно на клубном уровне, всегда любили риск. Брайан Клаф и Алекс Фергюсон любили риск".



"Они помышляли лишь о том, чтобы побеждать, чересчур не переживая насчет соперника. Они стремились к победам и были за это вознаграждены, тогда как у Артеты оборонительное мышление".



"Когда я смотрю на Артету, мне кажется, он думает: "Нужно убедиться, что нас не одолеют сегодня". Но мы знаем, что этого не будет достаточно, учитывая стандарты других команд, стандарты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на протяжении последних лет".



"Все мы сидели и думали, что ничья будет хорошим результатом для них. Но слишком много ничьих не принесут вам успеха, особенно когда "Ливерпуль" задает столь высокие стандарты, как и "Манчестер Сити" в предыдущие годы".



"Поэтому они должны изменить это мышление. Они должны были сказать себе, особенно в начале матча: "Давайте пойдем на них в атаку". А так они словно выжидали, когда что-нибудь случится. У них есть мастерство, сила, глубина. Так чего вы ждете? У вас есть эта вера?"



"Артета каждую неделю говорит, что гордится своей командой. Я был бы рад, чтобы однажды он вышел и сказал: "Нет, я ожидаю большего от своих игроков. Мы — "Арсенал", у нас большой состав, мы потратили целое состояние, мы будем сражаться за победу". Вместо этого каждую неделю мы слышим: "Я горжусь тем, я горжусь этим".



"Ты гордишься своей командой, когда вы выигрываете трофеи, и в этом их следующий шаг. Поэтому "Арсенал" должен посмотреть на это и сказать: "Разве мы должны гордиться ничьей против "Манчестер Сити", который не был на высоте?"



"Он (Артета) должен быть немного критичнее и сказать, что им не хватает этой детали, чтобы выиграть лигу. Иначе мы будем сидеть здесь в конце сезона и говорить о том, что они снова стали вторыми", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.