Артета поддержал Дьекереша после матча с "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета поддержал своего нападающего Виктора Дьекереша против "Манчестер Сити".

Дьекереш совершенно себя не проявил в матче Премьер-Лиги против "Сити" накануне (1:1), даже ни разу не пробив по мячу.



Артета считает, что против такого соперника, как "Сити", сложно рассчитывать на 100-процентные моменты, вдобавок Дьекереш не имел должной поддержки партнеров.



"Ну, было много ситуаций, чтобы создать момент, но нам особенно не хватило заключительного паса".



"Было очень много хороших подач в штрафную, особенно я помню три из них, когда мы были очень, очень близки".



"Крайне сложно надеяться, что ты получишь очень большие моменты, но он определенно старается изо всех сил, и мы должны лучше его снабжать, вот и все", — цитирует Артету The Independent.