Артета поддержал Дьекереша после матча с "Сити"

Виктор Дьекереш Наставник "Арсенала" Микель Артета поддержал своего нападающего Виктора Дьекереша против "Манчестер Сити".

Дьекереш совершенно себя не проявил в матче Премьер-Лиги против "Сити" накануне (1:1), даже ни разу не пробив по мячу.

Артета считает, что против такого соперника, как "Сити", сложно рассчитывать на 100-процентные моменты, вдобавок Дьекереш не имел должной поддержки партнеров.

"Ну, было много ситуаций, чтобы создать момент, но нам особенно не хватило заключительного паса".

"Было очень много хороших подач в штрафную, особенно я помню три из них, когда мы были очень, очень близки".

"Крайне сложно надеяться, что ты получишь очень большие моменты, но он определенно старается изо всех сил, и мы должны лучше его снабжать, вот и все", — цитирует Артету The Independent.




22.09.2025

  1. batistuta 22.09.2025 14:10 # batistuta
    Были моменты, но этот форвад такой мелкий против защитников, чем думали когда его покупали, очередной Кай Хавертц.

    (ответить)

  2. division 22.09.2025 13:44 # division
    В аснле уже был однажды один швед, который был открытым геем, снимался в фотосессиях для всех гейских журналов. Он покажет этому бабушкиному пирожочку карту всех гей клубов северного Лондона

    (ответить)

  3. charmk 22.09.2025 13:22 # charmk
    не было моментов вообще, чего там раздувать с поддержкой

    (ответить)

  4. mateta 22.09.2025 13:12 # mateta
    У последней команды АПЛ сильнее центр форвард)

    (ответить)

