Артета поддержал Дьекереша после матча с "Сити"
Наставник "Арсенала" Микель Артета поддержал своего нападающего Виктора Дьекереша против "Манчестер Сити".
Дьекереш совершенно себя не проявил в матче Премьер-Лиги против "Сити" накануне (1:1), даже ни разу не пробив по мячу.
Артета считает, что против такого соперника, как "Сити", сложно рассчитывать на 100-процентные моменты, вдобавок Дьекереш не имел должной поддержки партнеров.
"Ну, было много ситуаций, чтобы создать момент, но нам особенно не хватило заключительного паса".
"Было очень много хороших подач в штрафную, особенно я помню три из них, когда мы были очень, очень близки".
"Крайне сложно надеяться, что ты получишь очень большие моменты, но он определенно старается изо всех сил, и мы должны лучше его снабжать, вот и все", — цитирует Артету The Independent.
22.09.2025 13:00
Просмотров: 693
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Были моменты, но этот форвад такой мелкий против защитников, чем думали когда его покупали, очередной Кай Хавертц.
(ответить)
В аснле уже был однажды один швед, который был открытым геем, снимался в фотосессиях для всех гейских журналов. Он покажет этому бабушкиному пирожочку карту всех гей клубов северного Лондона
(ответить)
не было моментов вообще, чего там раздувать с поддержкой
(ответить)
У последней команды АПЛ сильнее центр форвард)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий