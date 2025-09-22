Оуэн считает, что теперь Гравенберх стоит 100+ млн. фунтов

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн считает, что сейчас полузащитник "красных" Райан Гравенберх стоит 100+ миллионов фунтов.

В минувшую субботу Гравенберх своим голом и результативной передачей обеспечил "Ливерпулю" победу 2:1 в дерби против "Эвертона".



Гравенберх выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Баварии" за 34 миллиона фунтов в 2023. Райан был игроком ротации в своем первом английском сезоне, но в прошлом утвердился важным элементом команды Арне Слота, будучи переведенным в опорную зону. И Оуэн считает, что за это время 23-летний голландец подорожал втрое.



"Должно быть, в "Баварии" сейчас хватаются за голову и думают: "Вау, почему мы его отпустили?" Потому что для него нет потолка. Если бы сейчас он играл за другую команду, каждый бы хотел его видеть своим новым опорником, ориентируясь на 100+ миллионов фунтов".



"Он обладает серьезным талантом. Он умеет все. Я обожаю, когда он располагается на позиции 6-го номера. Он может подключаться вперед, сохраняя большое влияние на игру".



"Я смотрю на игроков полузащиты в мире и думаю: "А есть ли кто-нибудь лучше его? Кто играет лучше?" Я вообще не вижу таких. Думаю, он является одной из находок прошлого сезона или около того", — цитирует Оуэна Daily Mirror.