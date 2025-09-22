Мартинелли: "Ради таких моментов я и тружусь"

Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли заявил, что ради таких моментов, как гол против "Манчестер Сити" и жертвует собой на тренировках.

Несколькими днями ранее отметившись голом и результативной передачей против "Атлетика" в Лиге Чемпионов, накануне против "Сити" Мартинелли вновь проявил себя в качестве джокера.



Появившись на замену, уже в компенсированное время Мартинелли забил гол, который избавил "Арсенал" от поражения (1:1). 24-летний бразилец чувствует, что он был вознагражден за свою упорную работу.



"Определенно, это приятное ощущение. Чтобы пережить такие моменты, я столь упорно тружусь, жертвую столь много на тренировках на протяжении недели, жертвую всем в своей жизни".



"Только Бог, моя семья и моя жена знают, как много я тружусь и как я посвящен работе, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Я знаю, что все еще должен значительно прибавить. Я очень рад, что забил гол в Лиге Чемпионов и забил гол против "Сити" сегодня, это очень важно. Я очень рад. Как я уже сказал, ради таких моментов я и тружусь", — сообщил Мартинели ESPN Brasil.